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среда, 02 июня 2021 18:10

Гибель шестиклассника в водопаде: что рассказали в полиции

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Гибель шестиклассника в водопаде: что рассказали в полиции
На Львовщине в водопаде погиб шестиклассник, который приехал на экскурсию. Фото: lv.dsns.gov.ua

За дело о гибели шестиклассника во время экскурсии на водопаде Каменка на Львовщине взялась полиция.

Там подтвердили предварительную версию, что школьник поскользнулся на мокром камне и упал в воду. Окончательную причину еще устанавливают, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"К водопаду приехала экскурсионная группа из 44 учеников одной из львовских школ, трех учителей и двух родителей. При съемке один из школьников, 12-летний парень, залез на камни, поскользнулся и упал в воду. Ребенок умер до прибытия спасателей и медиков", - говорят в полиции.

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Тело ребенка направили на экспертизу, которая должна установить причину смерти.

Дело расследуют как ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего. Виновнику грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

В селе Каменка Стрыйского района на Львовщине в водопаде погиб шестиклассник. Мальчик приехал на экскурсию из Львова. Трагедия случилась 2 июня примерно в 11:56. Спасатели разрезали бензопилой дерево, за которое зацепился ребенок, освободили и с помощью спасательных веревок вытащили на берег мальчика. Его передали медикам, но те лишь констатировали смерть ребенка.

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