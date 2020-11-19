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четверг, 19 ноября 2020 20:43

Гибель семьи в огне: назвали вероятные причины

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Гибель семьи в огне: назвали вероятные причины
В Кировоградской области пожар унес жизни 4-х человек, из которых двое - малолетние дети. Фото: kr.dsns.gov.ua

Причиной смертельного пожара в Варваровке Долинского района Кировоградской области могло стать печное отопление или окурок.

Эксперты и соседи погибших сожителей и 2-х детей склоняются ко второй версии. Об этом рассказал начальник Долинского отдела полиции Сеpгей Тюленев.

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"В доме было печное отопление, поэтому к возгоранию могла привести искра, которая выпала на пол. Но это маловероятно. Скорее всего, взрослые курили в доме. А вспыхнуло из-за брошенного окурка", - рассказал Тюленев, передает Златополь.

К этой версии склонны и селяне - очевидцы трагедии. Говорят, что сожители сильно обгорели. Поэтому предполагают, что эпицентр пожара был в том месте, где находились именно они. А дети угорели.

18 ноября в 13:25 в с. Варваровка Долинского района Кировоградской области в частном жилом доме возник пожар. Погибли 4 человека, двое из них - дети 4 и 2 лет.

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