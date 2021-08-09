Гибель ребенка в аквапарке: что рассказали в полиции

В Днепре в бассейне аквапарка погиб 9-летний мальчик. Фото: dp.informator.ua

Мальчик, который погиб в аквапарке в Днепре, пришел развлекаться с матерью и крестным. В воде ребенка заметил спасатель. Вытащил его и вместе с медиком оказывал помощь. Однако напрасно.

Полицейские изучают видео с камер наблюдения, чтобы выяснить обстоятельства трагедии, рассказала Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6-летний мальчик погиб в аквапарке

"Мальчик якобы прыгнул, и ему стало плохо. Но для того, чтобы подтвердить эту информацию, нам нужны видео с камер наблюдения. И тогда уже мы будем говорить о том, действительно ли ему стало плохо, или он утонул. Также мы ждем результатов судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти и возможных телесных повреждений. Мать была на территории аквапарка. Она говорит, что она отошла от места, где находился ребенок. Но пока рано говорить о квалификации и возбуждении уголовного дела в отношении нее", - рассказала Анна Старчевская.

Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

В Днепре в бассейне аквапарка Happy Day утонул 9-летний мальчик. Трагедия произошла 8 августа. Его пытались реанимировать другие посетители и врачи, но безрезультатно.