Гибель пропавшей 14-летней девочки: новые подробности

14-летняя Алина Недова из села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области, которую нашли мертвой на берегу Днестровского лимана, могла покончить с собой.
Девочка спрыгнула с обрыва. А ее подруги говорят, что раньше слышали от нее о намерении покончить жизнь самоубийством, пишет местное издание "Альтернатива.Орг", ссылаясь на собственные источники.
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Однако, окончательные причины и обстоятельства гибели ребенка будут установлены в ходе уголовного производства.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Алина Недова исчезла 6 мая - ушла из дома и не вернулась. Внешних признаков насилия на ее теле не обнаружили. Семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения полицейских не попадала. По месту жительства характеризуется положительно.
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