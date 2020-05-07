Гибель пропавшей 14-летней девочки: новые подробности

В Одесской области нашли мертвой пропавшую 14-летнюю Алину Недову из села Роксоланы Овидиопольского района. Фото: od.npu.gov.ua

14-летняя Алина Недова из села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области, которую нашли мертвой на берегу Днестровского лимана, могла покончить с собой.

Девочка спрыгнула с обрыва. А ее подруги говорят, что раньше слышали от нее о намерении покончить жизнь самоубийством, пишет местное издание "Альтернатива.Орг", ссылаясь на собственные источники.

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Однако, окончательные причины и обстоятельства гибели ребенка будут установлены в ходе уголовного производства.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Алина Недова исчезла 6 мая - ушла из дома и не вернулась. Внешних признаков насилия на ее теле не обнаружили. Семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения полицейских не попадала. По месту жительства характеризуется положительно.