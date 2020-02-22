Гибель предпринимателя в доме екс-главы МИД: друзья не верят в самоубийство

Друзі не вірять у самогубство Сергія Старицького. Фото: TRK

Предприниматель Владимир Костерин, друг погибшего в доме ек-сглавы МИД Леонида Кожары Сергея Старицкого, заявил, что информация о самоубийстве ложная.

Костерин сообщает, что по данным экспертов в Старицкого стреляли с расстояния 3-5 метров. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Поскольку это неправда. Информация, поступающая от экспертов, иного рода, стреляли из 3-5 метров. Знал Сергея десятки лет, его целеустремленность, характер и активность всегда положительно заряжали окружающих. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов", - отметил он.

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В свою очередь правоохранители сообщили, что "киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам". По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной пометкой "Самоубийство".

Под Киевом в селе Чайки в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, его нашли с огнестрельным ранением головы. Известно, что оба мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения.