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четверг, 13 августа 2020 20:28

Гибель отца с сыновьями по пути из моря: появились новые подробности аварии
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Вблизи Скадовска в лоб столкнулись микроавтобус DAF и легковушка Volkswagen Golf. Погибли пассажиры последнего - 49-летний мужчина и его сыновья 11 и 14 лет
Фото: hr.npu.gov.ua
Вблизи Скадовска в лоб столкнулись микроавтобус DAF и легковушка Volkswagen Golf. Погибли пассажиры последнего - 49-летний мужчина и его сыновья 11 и 14 лет
Вблизи Скадовска в лоб столкнулись микроавтобус DAF и легковушка Volkswagen Golf. Погибли пассажиры последнего - 49-летний мужчина и его сыновья 11 и 14 лет

Стали известны новые подробности автотрощи вблизи курортного Скадовска Херсонской области.

В легковом Volkswagen Golf, который столкнулся с грузовым микроавтобусом DAF, кроме семьи из 4-х человек был еще один ребенок. Это соседский мальчик 14-ти лет. Он тоже отдыхал на море с семьей знакомых, пишет newday.kherson.ua.

ДТП произошло по дороге домой. Как известно, в нем погибли отец и двое его сыновей, 11 и 14 лет. Соседский мальчик серьезно травмировался в ДТП. С повреждениями внутренних органов подростка госпитализировали в Скадовскую больницу. Состояние пострадавшего тяжелое.

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45-летняя водитель, муж и дети которой погибли, покалечилась, но выжила. Водитель микроавтобуса значительных травм не получил.

Следователи предполагают: легковушку занесло на закруглении дороги. И водитель не справилась с управлением.

Авария произошла 13 августа за 6 км от Скадовска. Предварительно установлено, что 45-летняя жительница Херсона за рулем Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым микроавтобусом DAF. В результате ДТП от полученных травм погибли 49-летний муж водителя и двое их сыновей в возрасте 11 и 14 лет.

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Дата
13
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