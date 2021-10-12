Гибель нардепа Полякова: в МВД сказали, когда ждать результатов экспертиз

Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Фото: slovoidilo.ua

Первые результаты экспертиз по делу об убийстве народного депутата Украины Антона Полякова будут минимум через неделю.

Тогда следствие определится с окончательной версией. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил представителям СМИ министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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"Продолжается расследование. Назначили большое количество экспертиз. Думаю, скоро будут точные результаты экспертиз, в том числе и гистологической - это еще минимум неделя. Тогда можно будет сказать об основной версии", - отметил глава МВД.

Пока подозреваемых по делу нет.

Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, по результатам вскрытия. В крови обнаружили алкоголь и метадон. Назначили дополнительные экспертизы.