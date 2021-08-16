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понедельник, 16 августа 2021 11:46

Гибель мэра Кривого Рога: в полиции раскрыли подробности

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Гибель мэра Кривого Рога: в полиции раскрыли подробности
На пороге собственного особняка в селе Вольное нашли убитым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Фото: t.me/ol_taimurzin

Посторонних людей в доме мэра Кривого Рога Константин Павлова и возле него в день трагедии не было.

Полицейские продолжают осмотр места происшествия. И анализируют видео с камер наблюдения, рассказал начальник областной полиции Анатолий Щадило.

"Сделали детальный анализ места происшествия, с камер видеонаблюдения. Посторонних людей на территории жилища мэра на видео не обнаружили", - заявил глава областной полиции.

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По предварительной версии, смерть мэра Кривого Рога наступила утром 15 августа между 06:30 и 07:00 от одного огнестрельного ранения из охотничьего оружия калибра 7,62 мм. Это оружие было зарегистрировано на имя умершего. Его нашли на месте.

Касательно видео, которое появилось в сети, журналисты обратили внимание на путаницу. В частности, с датой и временем гибели мэра. И на носки - в доме он ходит без них, а на кадрах с места происшествия видно, что мэр в носках. Комментировать, как видео появилось в интернете, правоохранители отказались. Говорят, будут его изучать.

Также известно, что жена и сын Константина Павлова уже прибыли в Кривой Рог. Их опрашивают следователи.

Назначено более десятка экспертиз и другие следственные действия для установления всех обстоятельств.

15 августа около 16:00 на пороге собственного особняка в селе Вольное нашли мертвым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Слева - оружие и одна гильза. Дело расследуют как умышленное убийство.

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