Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали

С погибшим мэром Кривого Рога Константином Павловым будут прощаться 19 августа. Фото: facebook.com/Konstantin.Pavlov.main

Продолжается следствие по делу о загадочной гибели мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Основные версии - убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием. Не исключено и доведение до самоубийства. Изъятое оружие, охотничий карабин калибра 7, 62, отправили на экспертизу. Других подробностей в полиции не разглашают, чтобы не навредить следствию.

Распространенные в сети фото и видео, а также нестыковки в одежде и времени смерти, в полиции не комментируют. Поэтому смотрим их вместе с отставным старшим следователем по особо важным делам главного управления министерства внутренних дел Русланом Сушко.

"Самое удивительное, что вытекает информация. И именно та, которая наталкивает на какую-то мысль. С какого перепуга кто-то что-то обнародует? И почему нет реакции правоохранителей? В третьих, есть куча вопросов - начиная от времени вроде смерти на видео, и заканчивая расположением вещей на месте происшествия", - говорит Gazeta.ua эксперт.

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С доступной информации можно предположить, что к гибели мэра могло привести неосторожное обращение с оружием. Или же это инсценировка убийства, говорит Сушко.

"Первое, я не вижу, что мужчина нервно курит или переписывается. Скорее он высматривает, кого-то длительное время ждет. При этом посматривал на телефон. Возможно смотрел на часы. Второе - носки. На видео, хоть и не совсем качественном, мы же видим, что обувь черная. Так и носки бы видели. Их нет. Третье. Видно, что видео писалось почасово. А в одном файле выставлено время 15:22. Почему произошел сбой? Далее мы видим, что он присел. А на другом видео якобы выпадает тело. Если стрелялся в помещение, то вылететь мог. Но есть лужа крови за порогом. Туда попасть не могла. Брызги на ноге - то от падения автомата, скорее всего. Но такая лужа мгновенно не могла вытечь. По гильзе - в таком оружии они вылетают справа. Здесь близко возле тела. Возможен вариант - ударилась об него. Пуля должна была пройти навылет, ее надо искать. Это немного прояснит, в котором положение был произведен выстрел. Далее - электронная сигарета и телефон под ногой. Он эти вещи в руках держал? Как появились здесь? Видим откинутый тапок с левой ноги. Надо установить, мог ли так слететь. И последнее - возле сигареты смазана кровь. Тоже важно, нужно исследовать, не следы ли волочения", - добавил эксперт.

На все эти вопросы может дать ответ ситуативная экспертиза, по его словам.

15 августа примерно в 16:00 на пороге собственного особняка в селе Вольное нашли мертвым мэра Кривого Рога Константин Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Слева - оружие и одна гильза. Охотничий карабин был зарегистрирован на покойного. Оружие направили на экспертизу. Дело расследуют как умышленное убийство.