Гибель 5 человек на Закарпатье: опровергли информацию о лесорубах

В Тячевском районе на Закарпатье селевым потоком смыло двух пешеходов и грузовик с тремя людьми внутри. Все погибли. Фото - Facebook Романа Келемена

Лесорубы, которых нашли мертвыми возле с. Тарасовка Тячевского района на Закарпатье, не были пассажирами грузовика "ЗИЛ".

27-летний Иван Магей и 54-летний Иван Сасин возвращались домой с работы пешком и попали в непогоду, сообщили в пресс-службе Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

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"Работники возвращались пешком. Попали под сильный ливень с градом. В результате произошел разлив потока Пригудин. Высота волны составила около 5 метров и вызвала селевой поток. Он снес указанных работников предприятия, задев также на пути авто ЗИЛ -131 и других трех жителей с. Тарасовка. Несчастный случай произошел на расстоянии около 1 км от места работы наших сотрудников", - сказано в сообщении.

Автомобиль ЗИЛ-131 не принадлежит ГП "Тячевское Лесное хозяйство" и не выполнял работу по заказу лесхоза, уточнили в пресс-службе.

11 июня в Тячевском районе в горной реке нашли мертвыми 5-х мужчин и перевернутый грузовик "ЗИЛ-131". Предварительно считали, что двое лесорубов и трое жителей села Тарасовка возвращались домой и попали в непогоду. Авто снесло селевым потоком, от чего все погибли.