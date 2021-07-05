Гибель 14-летнего парня в храме: новые подробности

На Львовщине 14-летнего парня убило током в церкви. Фото: pixabay.com

Во Львовской области расследуют смерть 14-летнего парня от удара тока. Трагедия произошла в церкви в селе Тарасовка Львовского района во время ремонтных работ.

Парень помогал снимать старый пол. Взял в руки трубу, внутри которой был неизолированный электропровод. От удара упал, рассказал пономарь Федор Брумец.

"Под полом была труба и электричество. Он вцепился в трубу, хотел отнести ее, сделал два шага, упал и все. Второй парень старался ту трубу забрать у него, его также током ударило", - говорит мужчина, передает ТСН.

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"Скорая", приехавшая на вызов, констатировала смерть ребенка.

В селе говорят, что Виталий несколько лет прислуживал в храме, закончил восьмой класс и на каникулах вызвался помогать с ремонтом.

Из-за смерти парня в селе траур. На фасаде народного дома висит флаг с черными лентами. В семье еще есть младший сын. Мать обоих мальчиков воспитывала сама.

Трагедия произошла в пятницу, 2 июля, в 21:45. Сначала в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что парня убила молния. Позже местные жители эту версию опровергли. Люди рассказали, что в местном храме продолжаются ремонтные работы. Там снимали деревянный пол, потому что планировали поставить новый с подогревом. Под полом парень нашел металлическую трубу, в которой был неизолированный кабель. Когда подросток взял трубу в руку, его ударило током, от чего он умер. Известно, что пол в храме ставили в 1977 году. Там даже нашли записку с именами мастеров, которые ее укладывали. Однако все они уже умерли, а потому не у кого спросить, для чего они оставили в трубе провод.