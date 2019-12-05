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четверг, 05 декабря 2019 10:57

Гибель 14-летнего Дениса Чаленко: назвали причину смерти школьника

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Гибель 14-летнего Дениса Чаленко: назвали причину смерти школьника
В Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. Фото - prk.city

14-летний Денис Чаленко с Прилук Черниговской области погиб не под поездом.

Правоохранители опровергли предварительную версию в результате проведения десятков судебно-медицинских экспертиз, сообщил начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Мы уже имеем результаты судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась в Киеве. Судмедэксперт установил, что смерть ребенка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждением головного мозга. Что ключевое: на теле погибшего нет повреждений, причиненных руками или ногами, или травм от ударов посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли бы возникнуть при вертикальном прижимании поезда. Поэтому версия, что подростка сбил поезд, полностью опровергнута", - сказал Цуцкиридзе.

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По его словам, при вскрытии печени и почек погибшего было обнаружено 0,74 промилле алкоголя, а в крови - кофеин. Будет выясняться, каким образом это вещество попало в организм: в результате потребления кофе или энергетических напитков. Кроме того, одна из судебных экспертиз опровергает, что под ногтями парня найдено эпителий и ДНК другого человека.

"Следствие активно сотрудничает с семьей погибшего и его адвокатом. Всю информацию, которую предоставляют нам официальным путем, полицейские внимательно проверяют. Запланировано проведение еще нескольких экспертиз, в том числе комплексной и комиссионной судебно-медицинской, медико-криминалистической и медико-психолого-психиатрической экспертиз. Также мы ждем от родственников погибшего домашний компьютер мальчика - эта техника нам нужна для проведения соответствующих следственных действий", - сказал Цуцкиридзе.

В ходе расследования дела всего было проведено 21 осмотр места происшествия и по их результатам назначено 37 судебных экспертиз. Дополнительно за время следствия проведено 7 воспроизведений события на месте обнаружения тела погибшего, а также допрошены почти 460 человек.

Школьника нашли на путях 29 октября со следами сильного избиения. В версию полиции, что Дениса сбил поезд, родители не поверили. Подозревают, что его забили до смерти и уже мертвым положили на рельсы под поезд. Люди вышли на пикет под местный участок полиции. Родители добились проведения повторной экспертизы. Благодаря огласке дело теперь расследуют следователи из Киева.

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Дата
05
декабря

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