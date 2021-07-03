Гибель 11-летнего за рулем автомобиля: что рассказали родственники

На Львовщине погиб 11-летний мальчик, который был за рулем BMW. Вез домой пьяных отца и владельца авто. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В селе Рясное во Львовской области похоронили 11-летнего Дениса Гануляка 2 июля. Он разбился за рулем чужого BMW, куда ему разрешили сесть пьяный отец и владелец авто.

Мальчик проехал метров 150 и слетел в кювет. Погиб на месте. Его отец и владелец авто сидели позади, рассказали Gazeta.ua знакомые семьи.

"В селе есть пиццерия и магазин, которые семье принадлежат. Там отец с товарищем выпивали. А потом посадили малого за руль, чтобы катал их. Сами, два быка, сели сзади. Когда слетели в кювет - папа даже не бросился к малому, а не интересовался, жив ли ребенок, не вызывал ни полицию, ни медиков. Это сделал охранник предприятия, что рядом расположено. Как "скорая" приехала - папа сразу пошел к медикам", - рассказывают люди.

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Мужчину зовут Роман Гануляк. Он в больнице. Известно, что он - бывший работник ГАИ. Капитан полиции. По словам односельчан - шесть лет назад его задержали на взятке в помещении областной Госавтоинспекции и после этого уволили. Его жена Галина уже подает на развод. Хочет, чтобы мужа наказали за гибель старшего сына. Однако опасается, что он воспользуется связями и избежит ответственности.

"Он не понимает, что натворил. Не считает себя виновным. Ко всему везде имеет связи", - говорит женщина.

Следствие по делу продолжается.

Авария произошла 1 июля почти в полночь в селе Рясное на Львовщине. 11-летний мальчик за рулем BMW не справился с управлением и вылетел в кювет. Погиб на месте. Кроме него, в салоне были 35-летний отец и 23-летний владелец авто. Оба пьяные.