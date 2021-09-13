"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили

В Киеве наказали водителя легковушки за парковку возле мусорных баков. Mini Cooper забросали пакетами с мусором.

Об этом информирует сообщество dtp.kiev.ua в Telegram.

Автор: dtp.kiev.ua "Мусорный" самосуд жителей Киева для очередного "героя парковки"

Когда произошел инцидент и как владелец авто отреагировал на "сюрприз", не известно.

"Не кукла на капоте, но тоже достойное украшение. На Печерске возле Университета культуры через этот автомобиль к бакам не смог подъехать мусоровоз", - говорится в посте.

На опубликованных кадрах видно, что разгневанные киевляне положили на крышу и капот машины множество пакетов с мусором.

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В Киеве на ул. Ломоносова, 85-Б жители тоже отомстили "герою парковки", разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.