Генштаб обновил данные потерь российской армии в Украине

Потери личного состава российского врага к утру 7 марта ориентировочно составляют более 11 тыс. человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в сообщении.

Также оккупант продолжает нести потери в технике:

- танков – 290;

- самолетов – 46;

- вертолетов – 68;

- цистерн из ППМ – 60;

- корабли/катера – три;

- автомобильной техники – 454;

- артиллерийских систем –117;

- боевых бронированных машин – 999;

- ракетные системы залпового огня – 50;

- средства противовоздушной обороны – 23;

- беспилотники оперативно-тактического уровня – семь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за значительных потерь враг начал скрытую мобилизацию – Генштаб

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.