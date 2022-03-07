Генштаб обновил данные потерь российской армии в Украине

Потери личного состава российского врага к утру 7 марта ориентировочно составляют более 11 тыс. человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в сообщении.
Также оккупант продолжает нести потери в технике:
- танков – 290;
- самолетов – 46;
- вертолетов – 68;
- цистерн из ППМ – 60;
- корабли/катера – три;
- автомобильной техники – 454;
- артиллерийских систем –117;
- боевых бронированных машин – 999;
- ракетные системы залпового огня – 50;
- средства противовоздушной обороны – 23;
- беспилотники оперативно-тактического уровня – семь.
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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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