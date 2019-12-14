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суббота, 14 декабря 2019 13:45

Генерал отправил автобус с силовиками на помощь пьяному другу

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Генерал отправил автобус с силовиками на помощь пьяному другу
У Києві затримали громадян, які зупинили п'яних поліцейських. Фото: Delo.ua

В Киеве правоохранители задержали граждан, которые остановили пьяных полицейских.

Инцидент произошел ночью, 13 декабря, в Соломенском районе столицы на улице Донецкая. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

Граждане остановили автомобиль, который подрезал их на дороге. Оказалось, что в машине находились двое пьяных полицейских, один из них был другом генерала. Уже через 15 минут на место происшествия приехал автобус с силовиками, которые задержали граждан. При этом пьяные полицейские смогли уехать.

"Типы вырезали нас по встречке, мы остановили их, они закрылись в машине, начали тыкать корочку и говорить "идите нах*й". Приехали полицейские, но ничего не изменилось. А уже через 10 минут приехали "маски-шоу". Заломали всех - и прессу, и левых. И повезли в райотдел. Продержали 4 часа, сняли отпечатки. Двух избили", - рассказали граждане, остановившие пьяных правоохранителей, передает "Киев Оперативный".

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На Киевщине начали специальную полицейскую операцию "Сирена", чтобы найти преступника, который обстрелял машину правоохранителей. Наряды полиции и спецподразделения будут искать злоумышленника на территории 5 районов.

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14
декабря

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