ГБР разоблачило на мошенничестве экс-нардепа

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Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили народного депутата Украины VIII созыва, члена депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" на мошенничестве.

В настоящее время он занимает должность внештатного советника главы Госэкоинспекции. Выманил $17 тыс. у представителя агропредприятия, сообщили в ДБР.

"За эти деньги он гарантировал решить вопрос получения положительного вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины", - сказано в сообщении.

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Советника задержали 13 января с поличным - при получении второй части денег в сумме $15 тыс.

Проверяется причастность к преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Госэкоинспекции.

В ГБР фамилию задержанного не называют. Но среди советников главы Государственной экологической инспекции Украины есть Андрей Немировский. Раньше он был нардепом.

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили заместителя начальника одного из отделов офиса генерального прокурора на подстрекательстве к взятке и мошенничестве 13 января. Чиновник предложил бизнесмену за вознаграждение решить проблему с уголовным производством. Пообещал закрыть его и вернуть предпринимателю изъятые во время обысков компьютерную технику, автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover.