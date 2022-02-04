ГБР получило результаты экспертиз, которые покажут виновника ДТП с Трухиным

Правоохранители еще не обнародовали результаты экспертизы. Фото: УП

Государственное бюро расследований получило результаты молекулярно-генетической экспертизы по делу об аварии с участием "слуги народа" Александра Трухина.

Она покажет, кто был за рулем во время аварии и чья ДНК осталась на месте водителя, передает "Бабель".

В машине, где находился Трухин, сработали подушки безопасности. На них должны остаться остатки слюны, кожи или другие образцы ДНК водителя. Они покажут, кто именно был за рулем.

Результаты не публикуют, потому что идет следствие.

ГБР получило результаты еще трех экспертиз. Автотехническое восстанавливает механизм и обстоятельства ДТП. Транспортно-трасологическая помогает установить виновников аварии. Медицинская экспертиза показывает, как сильно пострадали люди, что может повлиять на квалификацию преступления и наказание виновных.

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В скором времени опубликуют результаты комплексной заключительной автотехнической и транспортно-трасологической экспертиз.

Авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. 1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных полицейских камер, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с Денисом Монастырским. Нардепа исключили из партии "Слуга народа".