ГАЗ с туристами упал с обрыва: число погибших уточняется

Фото: if.dsns.gov.ua

В Ивано-Франковской области с 40-метрового обрыва в реку упал ГАЗ-66 (кунг) с 19 пассажирами.

Происшествие случилось 6 мая в 11:43 вблизи села Красник Верховинского района, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"Во время движения автомобиль ГАЗ-66 перевернулся с обрыва (высота 40 м) в реку Черный Черемош. В автомобиле находилось, предположительно, 23 человека. 14 человек спаслись самостоятельно, 3 человек спасены силами ГСЧС. Судьба 6 человек остается неизвестной", - говорится в сообщении спасателей.

По обновленной информации, спасатели с помощью лебедки от грузового автомобиля подняли из воды поврежденный автомобиль. Обнаружены тела 3 погибших. Поиски еще одного человека продолжаются.

Близ села Солочин Свалявского района Закарпатья грузовик Renault Magnum слетел с моста. 56-летний водитель от полученных травм погиб на месте.