Гастролировали по областям: рассказали, сколько награбили взрыватели банкоматов

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Задержанных при попытке ограбления банкомата в Виннице подозревают в совершении аналогичных преступлений в 4-х областях.

По установленным эпизодам общая сумма ущерба составляет более 3 млн грн. Об этом сообщает Telegram канал Департамента уголовного розыска Нацполиции.

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"Свои навыки преступники оттачивали на протяжении двух последних лет. В настоящее время установлена ​​причастность последних к 3 краж из банкоматов на территории Донецкой области, 4 покушений на совершение аналогичных преступлений на территории Винницкой и по 1 краже в Кировоградской и Луганской. Только по установленным эпизодам "гастролей" общая сумма ущерба составляет более 3 млн грн", - говорится в сообщении.

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

В Виннице 29 июля, около 4:00 при попытке подрыва банкомата задержали 2 жителей Донецкой области. С помощью газовой смеси они пытались взорвать банкомат и похитить деньги. Они причастны к совершению ряда аналогичных преступлений в других областях.