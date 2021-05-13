"Гастролеры" из Днепра обносили дома под Киевом

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В Киеве задержали воров, которые грабили дома в области. Ими оказались 40-летние граждане Грузии, которые проживали в городе Днепр.

На их счету как минимум три ограбления. В частности - в селе Хотов Обуховского района, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

"11 мая 57-летняя жительница села Хотов сообщила о краже из ее дома. Неизвестные влезли в ее дом и похитили 7 тысяч долларов", - рассказали в полиции.

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Еще две кражи подозреваемые совершили в Глевахе. Установлено, что иностранцы залезали в дома днем через окна, забирали все ценное и исчезали.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения изберет суд.

За кражи задержанным грозит до шести лет тюрьмы.

В Знаменке Кировоградской области задержали 40-летнего вора, который обчищал квартиры в нескольких областях. Подозреваемый - уроженец Луганщины. Проживает в Кривом Роге. Ночью приезжал в Кировоградскую область, залезал в чужие жилища и похищал ценные вещи. Продолжал преступную деятельность даже тогда, когда его объявили в розыск правоохранители Харьковщины. Задержали "гастролера" сразу после совершения им еще одного преступления.