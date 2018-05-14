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Футболистов, пострадавших в аварии в Беларуси, спасают врачи с Минска

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Футболистов, пострадавших в аварии в Беларуси, спасают врачи с Минска
Появились новые подробности трагического ДТП с украинскими детьми. Фото - ГАИ Брестской области

В больнице в Бресте находятся 6 детей, пострадавших в ДТП в Беларуси, двое остаются в тяжелом состоянии. Здоровье 4 детей удовлетворительное. Накануне в Брестскую больницу была направлена ​​бригада медиков из Минска, сообщает СТV. by.

"Травма головного мозга, грудной клетки, живота, переломы конечностей. Пока все развивается по плану выздоровления. Но двое ребят находятся в тяжелом состоянии, поэтому прогнозы пока сложно строить", - рассказал главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицький.

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В Брест выехала делегация из Сумской областной государственной администрации Также приехали родители и близкие пострадавших в ДТП детей.

В воскресенье утром, 13 мая, в Каменецком районе в Беларуси, произошло смертельное ДТП - разбился автобус с украинской командой по футболу. Погиб 12-летний парень.

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