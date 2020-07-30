Фуру после столкновения с отбойником выбросило на заправку. Есть погибшие

Фото: mk.npu.gov.ua

Вблизи поселка Кривое Озеро Николаевской области грузовик влетел в дорожный отбойник. Затем его вынесло на территорию АЗС, где он насмерть сбил 2 мужчин - 26 и 30 лет.

Авария произошла 30 июля около 13:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"На трассе Киев - Одесса 47-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом столкнулся с дорожным отбойником. А потом сбил 2 мужчин, которые были на прилегающей к автодороге территории АЗС", - говорится в сообщении.

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Следователи начали уголовное производство.

Водителю грузовика грозит до 10 лет лишения свободы.

У города Берислав Херсонской грузовик врезался в емкость с газом на АЗС. В результате столкновения возник пожар. Никто из людей не пострадал.