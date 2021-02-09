Фура вылетела с трассы и потрощила дворы людей

В Житомирской области на трассе Киев-Чоп фура слетела с трассы и потрощила дворы людей.

Авария произошла на въезде в село Березовка. Фура слетела с трассы и пронеслась метров триста по человеческим дворах, разрушая все на своем пути.

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Автор: zt.npu.gov.ua Водитель погиб

Автор: zt.npu.gov.ua Авария произошла на въезде в село Березовка

Машина протаранила 4 ограждения, снесла часть гаража и только после этого остановилась. За рулем грузовика был 59-летний мужчина из Беларуси.

"Транспортное средство, зарегистрированное в Российской Федерации, двигалось в направлении границы. По предварительной информации, вероятной причиной ДТП могло стать плохое самочувствие водителя", - сообщила пресс-секретарь ГУ ЧП в Житомирской области Алла Ващенко, передает tsn.ua.

Известно, что водитель погиб. Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

На трассе в селе Павловка Ямницкой сельской ТГ на Ивано-Франковщине столкнулись маршрутка Mercedes-Benz Sprinter и мусоровоз Mercedes-Benz Atego. 2 человека погибли. Количество искалеченных устанавливается.