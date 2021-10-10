Фура влетела в маршрутку: показали последствия смертельного ДТП в Одесской области

В Одесской области два человека погибли в результате ДТП с участием маршрутки и грузового автомобиля MAN, еще девять получили травмы.

Авария произошла в субботу вечером на 455 км автодороги Киев-Одесса вблизи села Холодная Балка, сообщает полиция Одесской области.

Фото: Роман Варшанидзе

"Водитель грузовика, житель Черкасской области, столкнулся с маршруткой, когда ее водитель, 43-летний житель Нерубайской сельской общины, остановился. Оба водителя были трезвыми. Где именно остановился автобус, на обочине или прямо на дороге, полицейские будут устанавливать в ходе следствия. Показания мужчин расходятся", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли 40-летний мужчина и 35-летняя женщина. Пострадали 16-летний парень, шестеро женщин и двое мужчин - все жители Холодной Балки. Пострадавших забрала "скорая". Они получили черепно-мозговые травмы, множественные травмы, ушибы и переломы.

Водителя фуры задержали.

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На Львовщине возле села Хоросно в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Авария произошла 8 октября около полуночи на автодороге Киев-Чоп. 40-летний водитель автомобиля Дэу Сенс не справился с управлением, из-за чего автомобиль столкнулся с отбойником, съехал в кювет и перевернулся.