Фура влетела в маршрутку: показали последствия смертельного ДТП в Одесской области

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 666
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1017
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1107
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2646
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 4419
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 873
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1890
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 621
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1710
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4419
Фото
Все фото
15
5
9
3
3
Фура влетела в маршрутку: показали последствия смертельного ДТП в Одесской области
Фура влетела в маршрутку: показали последствия смертельного ДТП в Одесской области
Вооруженные мужчины хотели &quot;отжать&quot; хозяйство у фермера
Вооруженные мужчины хотели "отжать" хозяйство у фермера
Возле Ични взорвался арсенал с боеприпасами
Возле Ични взорвался арсенал с боеприпасами
Пьяный мэр Яремче вылетел на встречную и врезался в Peugeot
Пьяный мэр Яремче вылетел на встречную и врезался в Peugeot
Амфетамин и каннабис нашли даже на работе: полицейский употреблял и продавал наркотики
Амфетамин и каннабис нашли даже на работе: полицейский употреблял и продавал наркотики
Видео
Все видео
Латвиец пытался вывезти из Украины кокаина на 2 миллиона гривен
Латвиец пытался вывезти из Украины кокаина на 2 миллиона гривен
В Польше загорелся автобус с украинцами
В Польше загорелся автобус с украинцами
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Укрэксимбанк выдал 60 млн кредита фирме, которая поддерживает боевиков
Укрэксимбанк выдал 60 млн кредита фирме, которая поддерживает боевиков
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1107
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 513
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 900
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1026
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2160
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 396
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
воскресенье, 10 октября 2021 20:42

Фура влетела в маршрутку: показали последствия смертельного ДТП в Одесской области
15

  Комментировать

В Одесской области два человека погибли в результате ДТП с участием маршрутки и грузового автомобиля MAN, еще девять получили травмы.

Авария произошла в субботу вечером на 455 км автодороги Киев-Одесса вблизи села Холодная Балка, сообщает полиция Одесской области.

Происшествие произошло на 455 км автодороги вблизи села Холодная Балка
Фото: Роман Варшанидзе

"Водитель грузовика, житель Черкасской области, столкнулся с маршруткой, когда ее водитель, 43-летний житель Нерубайской сельской общины, остановился. Оба водителя были трезвыми. Где именно остановился автобус, на обочине или прямо на дороге, полицейские будут устанавливать в ходе следствия. Показания мужчин расходятся", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли 40-летний мужчина и 35-летняя женщина. Пострадали 16-летний парень, шестеро женщин и двое мужчин - все жители Холодной Балки. Пострадавших забрала "скорая". Они получили черепно-мозговые травмы, множественные травмы, ушибы и переломы.

Водителя фуры задержали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут

На Львовщине возле села Хоросно в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Авария произошла 8 октября около полуночи на автодороге Киев-Чоп. 40-летний водитель автомобиля Дэу Сенс не справился с управлением, из-за чего автомобиль столкнулся с отбойником, съехал в кювет и перевернулся.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фура влетела в маршрутку: показали последствия смертельного ДТП в Одесской области». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Запустили крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию

Самое читаемое
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и &quot;слуги&quot; выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
7
 2 Просмотров: 4428
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики 1 Просмотров: 3915
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret соблазнила сеть в &quot;голом&quot; наряде
"Ангел" Victoria's Secret соблазнила сеть в "голом" наряде
6
 Просмотров: 3861
&quot;Какая может быть работа? Выживаем&quot; - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
39
 Просмотров: 2646
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 2576
Происшествия
Вооруженные мужчины хотели "отжать" хозяйство у фермера
Вооруженные мужчины хотели "отжать" хозяйство у фермера
5
 Просмотров: 612
Под Львовом в страшном ДТП погибли два человека
Под Львовом в страшном ДТП погибли два человека Просмотров: 864
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики 1 Просмотров: 3915
Зверское нападение в поезде Мариуполь-Киев: Луговая получит компенсацию от Укрзализныци
Зверское нападение в поезде Мариуполь-Киев: Луговая получит компенсацию от Укрзализныци Просмотров: 783
Пытки украинца в польском вытрезвителе: обвинения предъявили девяти лицам
Пытки украинца в польском вытрезвителе: обвинения предъявили девяти лицам Просмотров: 441
Больше всего комментируют
7
Разумков обвинил "Батькивщину" в договоренностях с Офисом президента
5
К Порошенко прислали "титушок", чтобы отвлечь внимание от акции под домом Зеленского - Погребинский
3
Разумков и Арахамия устроили спор в прямом эфире
2
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2
В "Слуге народа" рассказали о своем избирателе
Голосов: 170
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть