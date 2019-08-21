Фура разбила воз в щепки: фото смертельной аварии

В Каменках Подволочисского района на Тернопольщине грузовик Volvo разнес повозку, которая двигалась в попутном направлении. Авария произошла 20 августа около 23.00.
42-летний мужчина, который управлял гужевым транспортом погиб. Его 15-летний пассажир с телесными повреждениями попал в больницу, сообщили в отделе коммуникации полиции области.
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"На повозку, которая двигалась в попутном направлении, совершил наезд водитель фуры. От сильного удара 42-летний житель Каменок погиб на месте. А 15-летний житель села Коршиловка получил телесные повреждения и был госпитализирован в Подволочисскую районную больницу", - сказано в сообщении.
Все обстоятельства аварии выясняются. Открыто уголовное производство.
Вблизи с. Пищевого в Новоград-Волынском районе Житомирской области мужчина на телеге спровоцировал аварию с Opel Corsa и Opel Omega. Погиб сам и двое его пассажиров. Еще 2 человека получили травмы.
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