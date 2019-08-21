Фура разбила воз в щепки: фото смертельной аварии

В Каменках Подволочисского района на Тернопольщине грузовик Volvo разнес повозку, которая двигалась в попутном направлении. Авария произошла 20 августа около 23.00.

42-летний мужчина, который управлял гужевым транспортом погиб. Его 15-летний пассажир с телесными повреждениями попал в больницу, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Автор: tp.npu.gov.ua На Тернопольщине грузовик Volvo разнес повозку

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"На повозку, которая двигалась в попутном направлении, совершил наезд водитель фуры. От сильного удара 42-летний житель Каменок погиб на месте. А 15-летний житель села Коршиловка получил телесные повреждения и был госпитализирован в Подволочисскую районную больницу", - сказано в сообщении.

Автор: tp.npu.gov.ua 42-летний мужчина, который управлял гужевым транспортом погиб. Его 15-летний пассажир в больнице

Все обстоятельства аварии выясняются. Открыто уголовное производство.

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