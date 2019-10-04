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пятница, 04 октября 2019 11:25

"Фрагменты тел разбросало на 60 метров" - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
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Фото с места аварии самолета Ан-12 под Львовом
Фото: Gazeta.ua
Фото с места аварии самолета Ан-12 под Львовом
Фото с места аварии самолета Ан-12 под Львовом
Фото с места аварии самолета Ан-12 под Львовом
Фото с места аварии самолета Ан-12 под Львовом

"Человек нам позвонил в 7:30 и сориентировал, что самолет находится перед взлетной посадочной полосой. Чтобы высвободить людей мы разрезали обшивку самолета. Трое выживших, имеют травмы различной тяжести.

На борту было всего 8 человек. Есть двое погибших людей в носовой части самолета. Фрагменты тел других людей разбросаны на расстоянии 50-60 метров в радиусе падения самолета. В самолете никто признаков жизни не подает. И с левой, и с правой баков незначительно вытекает топливо. Конечно, это угроза. Поэтому работали, чтобы не допустить пожара", - говорит заместитель начальника главного управления ГСЧС Украины в Львовской области по реагированию на чрезвычайные ситуации Валерий Глобенко.

Весь экипаж самолета - граждане Украины.

Из самолета продолжают выгружать груз.

Утром 4 октября в Сокольниках под Львовом аварийно приземлился самолет Ан-12. Первое видео с места аварии.

Автор: Gazeta.ua
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04
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