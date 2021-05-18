Фотографировал голой и показывал пенис: мужчина развращал 5-летнюю падчерицу

Под Днепром отчим развращал 5-летнюю падчерицу. Мужчину задержали. Фото: npu.gov.ua

В Павлоградском районе Днепропетровской области 33-летний мужчина развращал 5-летнюю падчерицу. Он раздевал девочку и фотографировал ее обнаженной, а также показывал ей свои половые органы.

Это произошло во время прогулки в лесополосе, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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"Мужчина вывел ребенка на прогулку и в лесополосе разделся. Стал показывать свои половые органы. А также раздел девочку и фотографировал ее на телефон", - рассказали в прокуратуре.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в развращении несовершеннолетней. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Чернигове 34-летний отчим совершал развратные действия в отношении своей 8-летней падчерицы. Это продолжалось с июля прошлого года. Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины. Подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе. За развратные действия в отношении малолетней девочки ему грозит до 8 лет тюрьмы.