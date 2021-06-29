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вторник, 29 июня 2021 11:39

ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
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Во вторник, 29 июня, в центре столицы на майдане Независимости началась протестная акция ФЛП.

Между ними и правоохранителями произошла стычка, пишет "РБК-Украина".

Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

Митингующие собрались пройтись маршем с гробом и ритуальными венками в Офис президента и Верховную Раду, но правоохранители заблокировали путь.

Полиция подходит к крышке гроба, которая находится у представителей ФЛП. Из-за ситуации в центре города перекрыты ул. Крещатик и Европейскую пл.

Информации о пострадавших и задержанных пока нет, рассказали в пресс-службе полиции Киева.

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Предприниматели движения "SaveФОП!" на митинг выходят с начала карантина в стране. Среди требований - отменить карантин для малого и микробизнеса, обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года, принять законопроект о дополнительных льготах. Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 года не остановила протесты.

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29
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