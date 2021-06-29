ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ

Участники акции скандируют перед зданием ОП. Фото: скриншот с видео

В Киеве к зданию Офиса президента на ул. Банковой пришли предприниматели движения "SaveФОП!".

Они требуют от президента Владимира Зеленского выйти к ним и выслушать требования, пишет УНИАН.

Сотни протестующих сели под ОП и бьют пластиковыми бутылками по плитке, скандируя: "Вова, выйди". Другие разместились чуть дальше с белыми флагами. Правопорядок контролирует полиция.

На входе в Офис правоохранители требовали от демонстрантов показать личные вещи, но спровоцировали новые столкновения.

Полиция применила слезоточивый газ.

Очередная акция предпринимателей движения "SaveФОП!" началась 29 июня на майдане Незалежности в Киеве. Митингующие планировали пройти маршем с гробом и ритуальными венками к Офису президента и Верховной Раде. Траурные атрибуты символизируют "похороны" малого бизнеса. Поход на Банковую сопровождался короткими стычками с правоохранителями, которые блокировали проход вперед. Информации о пострадавших и задержанных пока нет.