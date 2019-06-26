Фирташу грозит более 80 лет тюрьмы в США

Дмитрий Фирташ. Фото: voanews

Украинского олигарха Дмитрия Фирташа обвиняют в сговоре с целью подкупа чиновников в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях. Сумма возможного взятки - $18,5 млн.

В 2014-м по требованию Соединенных Штатов задержали в Австрии. Рассмотрение об экстрадиции длился 5 лет - 25 июня Верховная суд Австрии отклонил апелляцию и позволил экстрадировать бизнесмена в США.

"Если его экстрадируют в США - ему грозит более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Но Соединенные Штаты могут изменить обвинение, если Фирташ согласится на сотрудничество", - сообщил американский юрист, партнер юридической фирмы Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд.

"Фирташ хорошо разбирается с финансовыми соглашениями, в которые вовлечены топ-политики разных стран, в том числе Украины и России. Возможно, он располагает информацией, которая может заинтересовать Соединенные Штаты. Для него всегда есть возможность сотрудничать и заключить соглашение о признании вины, - где он предоставит эту информацию в обмен на изменение обвинений ", - заявил юрист.

Слушания суда будут проходить в штате Иллинойс. В случае финального решения об экстрадиции украинского олигарха могут доставить в США уже в начале июля.

"Весь процесс может длиться годами. Если вы посмотрите на случай Лазаренко, прошли годы, пока его дело перешло от начальной стадии до приговора суда. Но все может быть и быстрее - зависит, какая защита выберут адвокаты Фирташа. Однако, маловероятно, что его оставят на свободе. Скорее всего, прокуроры будут требовать ареста. Они будут настаивать, что Фирташ - иностранный гражданин, и может скрыться от правосудия", - говорит Джин Берд.

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Верховный суд Австрии утвердил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Окончательное решение принимает министр юстиции.