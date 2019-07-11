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четверг, 11 июля 2019 18:35

Фермера и его жену убил бывший работник

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Фермера и его жену убил бывший работник
 Фермера Владимира Новицкого и его жену из села Висунск Березнеговатского района Николаевской области убил бывший работник. Фото - ТСН

11 июля на Николаевщине задержали 44-летнего подозреваемого в убийстве главы фермерского хозяйства "Шевченко" 71-летнего Владимира Новицкого и его 64-летней жены.

Он - бывший работник погибшего председателя фермерского хозяйства. Ранее работал бухгалтером, но в 2013 году был уволен за махинации с деньгами, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Задерживали предполагаемого убийцу бойцы КОРДа. В ходе расследования установлено, что злоумышленник завладел имуществом потерпевших - мобильными телефонами, ювелирными изделиями и документами. Своих жертв перед смертью пытал, рассказали в полиции.

"У хозяина дома были тяжелые травмы головы, а у женщины - ножевые ранения грудной клетки и следы пыток. Также известно, что она пыталась убежать от преступника и была убита кухонным ножом, а домовладелец - забитый палкой", - сообщили в полиции.

Подозреваемого доставили в суд, где ему выбирают меру пресечения. Задержанный отказывается что-либо говорить и давать показания. За содеянное ему грозит пожизненное заключение.

Убийство произошло 15 мая в селе Висунск Березнеговатского района. Тела супругов в доме обнаружил их сын.

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