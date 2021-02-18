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четверг, 18 февраля 2021 17:36

Фельдшер более 2 км нес пациента на спине

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Фельдшер более 2 км нес пациента на спине
На Ровенщине фельдшер скорой помощи Степан Вознюк более 2 км нес на спине 47-летнего пациента. Фото: facebook.com/EMD.Rivne

На Ровенщине фельдшер скорой помощи Степан Вознюк более 2 км нес на спине 47-летнего пациента из села Воронов. У него начались судороги на фоне ДЦП. Машина не могла подъехать ближе из-за сильных заносов.

Произошло это в среду, 17 февраля, сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.

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"На вызов выехала фельдшерская бригада Тучинского пункта. Однако из-за снежных заносов "скорая" не могла проехать к дому больного. Фельдшер скорой помощи Степан Вознюк взял с собой лекарства и пошел к пациенту пешком. После осмотра медик решил, что мужчину надо везти в больницу. Так как "скорая" была далеко, Степан Вознюк взял пациента на спину и пошел более 2 километров до автомобиля", - сказано в сообщении.

Он донес его до машины, а дальше больного отвезли в больницу. Мужчина находится в Гощанской центральной районной больнице.

Во Львовской области спасатели 1,5 км несли на носилках 57-летнюю женщину из села Чижичи Стрыйского района. "Скорая", которая ехала по вызову, не смогла доехать из-за снега. У женщины сахарный диабет, ей внезапно стало хуже.

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