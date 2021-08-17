Фасад старого дома рухнул на туриста

В Одессе часть фасада рухнула на туриста. Фото: od.vgorode.ua

В историческом центре Одессы с дома упала часть фасада. Вследствие чего травмировался турист, проходивший мимо.

ЧП произошло на ул. Садовой, 11, сообщил вице-мэр города Дмитрий Жеман во время аппаратного совещания.

По его словам, пострадавший в больнице. У него рассечена голова. Медики наложили несколько швов.

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Директор юридического департамента горсовета Инна Поповская сообщила, что аварийный дом находится на балансе ЖУ "Ренессанс".

18 мая 2020-го в 16.20 в Одессе на улице Торговой, 20 обвалилась часть четырехэтажного дома. Там зарегистрированы 41 человек. Стена дома упала от первого до четвертого этажей, с ней рухнула мансарда. Предварительно жертв и пострадавших нет. Всех людей из дома отселили ради безопасности. Существует угроза полного разрушения здания.