Во Львове часть фасада упала девушке на голову

В центре Львова часть фасада жилого дома упала на голову несовершеннолетний девушке.
Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
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Девушку госпитализировали с травмами. Диагнозировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб лба. Состояние потерпевшей - средней тяжести.
В столице женщина провела неделю в квартире с мертвым сыном. Жители дома на улице Ивана Сергиенко, 15 в Днепровском районе чувствовали неприятный запах. Выяснили, что воняет в квартире №30 на 5-м этаже.
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