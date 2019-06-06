Во Львове часть фасада упала девушке на голову

В центре Львова часть фасада жилого дома упала на голову несовершеннолетний девушке.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

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Девушку госпитализировали с травмами. Диагнозировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб лба. Состояние потерпевшей - средней тяжести.

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