Facebook выдвинул украинцу серьезные обвинения

Александр Солонченко украл данные 178 млн пользователей Фейсбук. Фото: Sm News

Американская компания Facebook обвинила гражданина Украины Александра Солонченко в краже данных 178 млн пользователей соцсети. Солонченко продавал полученную информацию другим компаниям. Делал это через вебсайт Raid Forums, пользователи которого покупают слитые или похищенные данные.

В четверг, 21 октября, корпорация подала соответствующий иск в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, сообщает Business Insider.

Истцы утверждают, что украинский хакер нарушил условия использования платформы, получив с помощью автоматизированного метода идентификационные данные и номера телефонов пользователей Facebook.

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Преступной деятельностью Солонченко якобы занимался в период с 2018 до 2019 года.

В качестве доказательства адвокаты Facebook предоставили суду скриншот с сообщением с якобы страницы Солонченко, в котором он предлагает желающим приобрести конфиденциальные данные.

"У меня также есть несколько других баз данных, списки потребителей, базы данных B2B по всему миру, базы данных телефонов, непубличные данные FB (180 млн для США), - якобы писал обвиняемый. - Пожалуйста, напишите мне в личные, если интересно".

Сторона обвинения просит о проведении судебного разбирательства присяжных, чтобы запретить Солонченко использовать или продавать любые данные, полученные с Facebook. Компания также требует возместить убытки на неразглашенную сумму.

В прошлом году в Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины установили и задержали всемирно известного хакера под ником Sanix. Он разместил объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом паролей. В январе 2019 года о нем писали The Guardian, Forbes и Newsweek, ему посвятил сюжет телеканал Italia 1, ведь база данных, которую он выставил на продажу, была "самым крупным за всю историю массивом похищенных данных".