Facebook выдвинул украинцу серьезные обвинения

 
Ексклюзивы
1/5
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Просмотров: 909
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 369
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 3510
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 747
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3520
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1125
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 504
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4266
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 891
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 603
Фото
Все фото
8
4
7
5
6
Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
В Одесской области иностранное судно протаранило носом причал
В Одесской области иностранное судно протаранило носом причал
Сотрудники госпредприятия продавали в Россию детали к боевым самолетам
Сотрудники госпредприятия продавали в Россию детали к боевым самолетам
&quot;Вот так выглядит &quot;нападавший&quot; - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
"Вот так выглядит "нападавший" - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
Контрабандисты из списка СНБО развернули масштабную деятельность
Контрабандисты из списка СНБО развернули масштабную деятельность
Видео
Все видео
"Что такое "Дия"? Где у вас туалет и покурить?". Появилось видео Савченко в "Борисполе"
"Что такое "Дия"? Где у вас туалет и покурить?". Появилось видео Савченко в "Борисполе"
Бегал семь лет: задержали убийцу таксиста, который скрылся после суда
Бегал семь лет: задержали убийцу таксиста, который скрылся после суда
Солист "Ляпис-98" побил фаната на концерте. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Солист "Ляпис-98" побил фаната на концерте. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1314
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 837
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5355
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
22 октября 2021
Просмотров: 117
Коріння небес
"Той, хто не шанує минулого, втрачає майбутнє. Хто знищує своє коріння, не може зростати". Так писав легендарний австрійський художник і архітектор ...
суббота, 23 октября 2021 03:12

Facebook выдвинул украинцу серьезные обвинения

  Комментировать
Facebook выдвинул украинцу серьезные обвинения
Александр Солонченко украл данные 178 млн пользователей Фейсбук. Фото: Sm News

Американская компания Facebook обвинила гражданина Украины Александра Солонченко в краже данных 178 млн пользователей соцсети. Солонченко продавал полученную информацию другим компаниям. Делал это через вебсайт Raid Forums, пользователи которого покупают слитые или похищенные данные.

В четверг, 21 октября, корпорация подала соответствующий иск в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, сообщает Business Insider.

Истцы утверждают, что украинский хакер нарушил условия использования платформы, получив с помощью автоматизированного метода идентификационные данные и номера телефонов пользователей Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинского хакера экстрадировали в США

Преступной деятельностью Солонченко якобы занимался в период с 2018 до 2019 года.

В качестве доказательства адвокаты Facebook предоставили суду скриншот с сообщением с якобы страницы Солонченко, в котором он предлагает желающим приобрести конфиденциальные данные.

"У меня также есть несколько других баз данных, списки потребителей, базы данных B2B по всему миру, базы данных телефонов, непубличные данные FB (180 млн для США), - якобы писал обвиняемый. - Пожалуйста, напишите мне в личные, если интересно".

Сторона обвинения просит о проведении судебного разбирательства присяжных, чтобы запретить Солонченко использовать или продавать любые данные, полученные с Facebook. Компания также требует возместить убытки на неразглашенную сумму.

В прошлом году в Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины установили и задержали всемирно известного хакера под ником Sanix.

Он разместил объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом паролей.

В январе 2019 года о нем писали The Guardian, Forbes и Newsweek, ему посвятил сюжет телеканал Italia 1, ведь база данных, которую он выставил на продажу, была "самым крупным за всю историю массивом похищенных данных".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Facebook выдвинул украинцу серьезные обвинения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
5
 Просмотров: 41014
Выбрали &quot;Мисс Украина-2021&quot;: самые сексуальные фото победительницы
Выбрали "Мисс Украина-2021": самые сексуальные фото победительницы
14
 Просмотров: 25038
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
22
 Просмотров: 9900
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 9657
&quot;Пацаны, ну что вы там? Погнали!&quot; - как сетями &quot;таскают&quot; судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
34
 Просмотров: 4266
Происшествия
"Что такое "Дия"? Где у вас туалет и покурить?". Появилось видео Савченко в "Борисполе"
"Что такое "Дия"? Где у вас туалет и покурить?". Появилось видео Савченко в "Борисполе"
 Просмотров: 486
Стрельба из арбалета в школе Полтавы: 19-летнюю подозреваемую отправили в психбольницу
Стрельба из арбалета в школе Полтавы: 19-летнюю подозреваемую отправили в психбольницу Просмотров: 288
Бегал семь лет: задержали убийцу таксиста, который скрылся после суда
Бегал семь лет: задержали убийцу таксиста, который скрылся после суда
 Просмотров: 693
Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
8
 Просмотров: 1242
Смертельная трагедия в детском саду: что рассказала руководитель учреждения
Смертельная трагедия в детском саду: что рассказала руководитель учреждения Просмотров: 1332
Больше всего комментируют
5
Налоговую декларацию будут подавать все украинцы - Гетманцев
4
Заседание СНБО будет нетрадиционным - СМИ
4
Депутаты требуют президента наложить санкции на "Рошен"
2
Сайт КМИС подвергся кибератаки после сниженных рейтингов президента и его партии
1
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Голосов: 478
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть