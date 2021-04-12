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понедельник, 12 апреля 2021 14:41

Ежемесячно имели до 120 млн грн: на базе предприятия "накрыли" мощную нарколабораторию
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На базе промышленного предприятия в Днепре разоблачили мощную нарколабораторию и изъяли рекордную партию амфетамина. По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денег от продажи психотропных веществ может составлять от 100 до 120 млн грн
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
На базе промышленного предприятия в Днепре разоблачили мощную нарколабораторию и изъяли рекордную партию амфетамина. По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денег от продажи психотропных веществ может составлять от 100 до 120 млн грн
На базе промышленного предприятия в Днепре разоблачили мощную нарколабораторию и изъяли рекордную партию амфетамина. По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денег от продажи психотропных веществ может составлять от 100 до 120 млн грн
На базе промышленного предприятия в Днепре разоблачили мощную нарколабораторию и изъяли рекордную партию амфетамина. По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денег от продажи психотропных веществ может составлять от 100 до 120 млн грн
На базе промышленного предприятия в Днепре разоблачили мощную нарколабораторию и изъяли рекордную партию амфетамина. По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денег от продажи психотропных веществ может составлять от 100 до 120 млн грн

На базе промышленного предприятия в Днепре разоблачили мощную нарколабораторию и изъяли рекордную партию амфетамина.

Промышленным производством и сбытом психотропных веществ занимались 8 членов преступной группы. Спецоперация проводилась в 4 регионах Украины - в Киеве, а также на территории Киевской, Черкасской и Днепропетровской областей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Участники преступной группы на базе промышленного предприятия в Днепре организовали лабораторию по изготовлению психотропного вещества - амфетамин, а также занимались его массовым сбытом через Telegram канал и интернет-магазин "KLANAMFA" по всей территории Украины. По оперативным данным, ежемесячно преступная группа производила и сбывала от 250 до 300 кг амфетамина. Оплата за "товар" осуществлялась с помощью криптовалюты, которая в дальнейшем обналичивалась", - рассказали в прокуратуре.

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В ходе обысков, проведенных 12 апреля по месту жительства фигурантов, в их автомобилях, а также в помещении нарколаборатории, изъята рекордная партия амфетамина общим весом около 120 кг, свыше 1 т прекурсоров, промышленное оборудование. А также боевое оружие и боеприпасы. Также изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи о количестве сбытых наркотиков и расчеты в биткоинах.

Одновременно прекращена деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков.

По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денег от продажи психотропных веществ может составлять от 100 до 120 млн грн.

Задержанным готовят сообщение о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Служба безопасности Украины разоблачила мощную наркогруппировку в Киевской области, ежемесячная "прибыль" которой составила почти 70 млн грн. Для продажи готового товара дельцы создали 3 интернет-магазина. Авторизацию виртуальных услуг клиенты получали по предварительной договоренности через колл-центр участников группировки. Правоохранители задержали 9 организаторов и активных участников группы.

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