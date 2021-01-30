Ежедневно имел 10 тыс. грн: десантник продавал военным наркотики и психотропы

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В Житомире задержали военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил, который продавал военным наркотики и психотропные вещества.

Ежедневно подозреваемый сбывал до 10 мелкооптовых партий веществ. С близкими знакомыми контрактник встречался лично, с другими клиентами работал через систему закладок. По оперативным данным, ежедневная выручка от наркоторговли составляла около 10 тыс. грн, сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Житомирской области.

"Организовал наркотрафик в свою воинскую часть и другие военные формирования Житомирского гарнизона наркозависимый военнослужащий-контрактник. "Клиентура" среди военных у него была достаточно широка и не ограничивалось исключительно ими - сбывал он наркотики и своим знакомым гражданским", - отметили в пресс-группе.

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Правоохранители задержали дельца во время очередной попытки сбыта военнослужащему партии наркотических веществ. При нем было обнаружено 20 г амфетамина (более 100 доз) и 10 коробочек с расфасованным каннабисом. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет более 15 тыс. грн.

Во время обысков изъяли еще 100 доз психотропа и каннабис, а также средства и орудия для их фасовки. Известно, что мужчина работал самостоятельно, он является жителем областного центра. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В Одесской области задержали пограничника, который организовал производство наркотиков. По данным следствия, военнослужащий-контрактник дома выращивал и фасовал каннабис.