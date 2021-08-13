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пятница, 13 августа 2021 14:50

Ездил с арсеналом оружия: показали видео драки со стрельбой в ресторане
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В ресторане в Киеве драка закончилась стрельбой. Есть пострадавший, но он отказался писать заявление. Стрелком оказался уроженец Донецкой области. В его авто изъяли целый арсенал оружия
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В ресторане в Киеве драка закончилась стрельбой. Есть пострадавший, но он отказался писать заявление. Стрелком оказался уроженец Донецкой области. В его авто изъяли целый арсенал оружия
В ресторане в Киеве драка закончилась стрельбой. Есть пострадавший, но он отказался писать заявление. Стрелком оказался уроженец Донецкой области. В его авто изъяли целый арсенал оружия
В ресторане в Киеве драка закончилась стрельбой. Есть пострадавший, но он отказался писать заявление. Стрелком оказался уроженец Донецкой области. В его авто изъяли целый арсенал оружия

Стрельбе в ресторане на ул. Маршала Конева в Киеве предшествовала драка. Пострадал один посетитель, но отказался писать заявление.

Огонь открыл 34-летний уроженец Донецкой области, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Когда началась драка, один из оппонентов начал хаотичную стрельбу. После чего участники инцидента скрылись. На момент приезда полиции стрелок и пострадавший были на месте. Но от госпитализации и написания заявления пострадавший отказался. Стрелок был пьян и не смог объяснить свои действия. Полицейские обнаружили и изъяли шесть патронов, пистолет и 14 гильз от травматического пистолета", - рассказал в. и. о. начальника Голосеевского управления полиции Петр Белаш.

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Из автомобиля стрелка следователи изъяли разрешения на оружие, большое количество патронов различного калибра, автомат Калашникова и охотничье ружье. Все отправили на экспертизу.

Мужчину задержали. За хулиганство ему грозит до семи лет тюрьмы. Полицейские устанавливают, где подозреваемый взял оружие, а также других участников конфликта.

Конфликт со стрельбой произошел в ресторане Favor Park hotel вчера, 12 августа. Пострадавший играл в "правильного" и отказывался от заявления и медицинской помощи, сообщали очевидцы. В деле разбираются полицейские.

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