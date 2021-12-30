Эвакуатору снесло кабину: произошла ужасная авария

Под Киевом произошло ужасное столкновение эвакуатора и грузовика.

Оба транспортных средства получили значительные повреждения, в частности эвакуатору снесло кабину во время удара. Об этом сообщает патрульная полиция в Киевской области.

"Около 5 часов утра произошло ДТП с участием грузовика и эвакуатора, водитель которого перевозил легковое авто. Есть пострадавшие", - сказано в сообщении.

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В Харьковской области в ДТП погибла шестимесячная девочка. Была на заднем сиденье авто Toyota, которым управляла ее 42-летняя мать.