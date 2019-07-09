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вторник, 09 июля 2019 17:51

"Это шутки такие у него": рассказали о мужчине, который взял заложниц в Одессе

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&quot;Это шутки такие у него&quot;: рассказали о мужчине, который взял заложниц в Одессе
Суворовский райсуд Одессы арестовал на 2 месяца мужчину, который захватил заложниц. Фото - pushkinska.net

Сегодня, 9 июля, Суворовский райсуд Одессы избрал меру пресечения для мужчины, который захватил заложниц в кредитном учреждении на ул. Черноморского казачества.

Адвокат подозреваемого просил применить к нему домашний арест. Однако суд отправил его на 2 месяца в СИЗО без права на залог.

В суде присутствовала бабушка подозреваемого.

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"Это шутки такие у него", - вступилась родственница, передает Пушкинская.

Добавила, что у внука были долги в этом учреждении. Он якобы пришел туда, чтобы узнать, сколько ему нужно заплатить. А потом решил "пошутить".

7 июня около 11 утра неизвестный с ножом ворвался в кредитное учреждение по ул. Черноморского казачества в Суворовском районе города. Закрыл дверь в помещение изнутри. Требовал от работниц один миллион долларов. Те успели нажать тревожную кнопку и через несколько минут на месте была полиция. С нападавшим начались переговоры. Он изменил условия. Потребовал сто тысяч долларов и вертолет. Нападавшим оказался 25-летний одессит. Ранее в поле зрения полиции не попадал.

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