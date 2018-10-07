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воскресенье, 07 октября 2018 13:43

"Это разборки бандитов" - в одесском "Автомайдане" сделали заявление по стрельбе в акивиста

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&quot;Это разборки бандитов&quot; - в одесском &quot;Автомайдане&quot; сделали заявление по стрельбе в акивиста
В организации отрицают, что пострадавший был ее членом. Фото: "Цензор.нет"

Пострадавший от стрельбы в Одессе не принадлежал к "Антимайдан".

"Этот человек является лицом, приближенным к Евгению Резвушкину, который был исключен из организации еще в 2016-м и внесен в опубликованный на официальном сайте черный список", - говорится в заявлении на Facebook-странице одесского представительства всеукраинской организации "Автомайдан".

В организации заявили, что Резвушкина исключили из-за желания превратить общественную организацию в бандитскую группировку.

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"Вчерашнее нападение является исключительно разборками местных бандитов, которые не имеют ничего общего с деятельностью Автомайдана ни в Одессе, ни по всей Украине. Этот случай никак нельзя называть "нападением на активистов за их позицию в борьбе с беззаконием". Нападение произошло из-за конфликта, связанного с "крышеванием" работы игровых автоматов", - говорится в заявлении.

Вчера ночью около 23.00 в Одессе на ул. Комарова на Люстдорфской дороге возле автозаправки "Сокар" неизвестные в упор расстреляли машину активиста с "Автомайдан Одесса". Злоумышленники скрылись. Мужчину с ранениями доставили в больницу.

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07
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