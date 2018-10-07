Активиста "Автомайдана" расстреляли в упор

Фото: ГУ НП в Одеській області

Вчера ночью около 23.00 в Одессе на ул. Комарова на Люстдорфской дороге возле автозаправки "Сокар" неизвестные в упор расстреляли машину активиста из "Автомайдан Одесса". Злоумышленники скрылись. Мужчину с ранениями доставили в больницу.

Сообщение о стрельбе обнародовали на сайте ГУ ЧП в Одесской области. В самом "Автомайдане" эту информацию также подтвердили.

По словам полиции, на светофоре возле автозаправки к автомобилю "Додж" подъехал белый "Фольксваген". Из него вышли неизвестные совершили несколько выстрелов из помпового ружья у активиста "Автомайдана", который сидел за рулем.

"Один человек ранен и доставлен в больницу. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. В городе введен оперативный план" Сирена ", - сказали в полиции.

Правоохранители сообщили, что уже владеют информацией о лицах, совершивших стрельбу. Сейчас принимаются меры по их задержанию.

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Правоохранители задержали подозреваемых в покушении на лидера одесского Автомайдана Виталия Устименко. Об этом сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко