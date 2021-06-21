Есть погибший и раненые: показали кадры столкновения автобуса с легковушкой

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В Ужгороде на ул. Дендеши столкнулись рейсовый автобус и легковушка Mercedes-Benz. Водитель последнего погиб.

Авария произошла в воскресенье, 20 июня, сообщили в ГСЧС в Закарпатской области.

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"Посреди улицы столкнулись автомобиль Mercedes-Benz и рейсовый автобус "Этало ". На месте аварии погиб водитель легкового автомобиля. Еще трое участников ДТП получили травмы", - сказано в сообщении.

На месте аварии работали следователи. Причины ДТП устанавливаются.

На Ивано-Франковщине в результате лобового столкновения автомобиля КИА и рейсового автобуса погибли водитель и пассажирка легковушки 68 и 65 лет. Авария произошла в селе Корнич. В рейсовом автобусе сообщением Ивано-Франковск-Сятыня было около 23 человек, шестеро из них были доставлены в больницу.