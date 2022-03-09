"Если нас обменяют, то расстреляют свои" – оккупанты просят убежища в Украине

Российские военные просят убежища в Украине. Фото: УП

Российские оккупанты просят убежища в Украине, опасаясь за свою жизнь по возвращении из плена.

Об этом они заявили на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"В России нас и так считают уже мертвыми. Мне дали возможность позвонить родителям и мне сказали, что на меня пришла похоронка. Если нас обменяют, то нас расстреляют свои", - сказал Андрей Чеботаревский из 2-й мотострелковой дивизии.

Военный добавил, что в российской армии в Украине воюют не только контрактники, но и срочники.

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"Я был в шоке, когда в плену мне показали, что творит российская армия на территории Украины. Гражданские живут в бункерах, армия расстреливает пожилых людей", - сказал Евгений Смирнов.

Солдат убежден, что с возвращением на родину его посадят или расстреляют.

Алексей Бабихин (19 лет) сказал, что хочет остаться в Украине, пока в России сохраняется путинский режим.

На черниговском направлении оккупанты обстреливают свои колонны. Ситуация под контролем ВСУ и правоохранителей. Но оккупанты обстреливают мирных людей, грабят и уничтожают их дома. Подразделения оккупантов попадают в окружение наших военных. Чтобы как-то выйти из окружения, они бьют по своим же войскам, скованным ближним боем подразделениями ВСУ.