Оккупанты стреляют по своим, чтобы выйти из окружения

На черниговском направлении оккупанты обстреливают свои колонны.
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
На сегодняшний день в регионе продолжаются бои.
"На днях защитникам области удалось уничтожить передовой пункт управления врага и несколько колонн с колесной и бронетехникой, чем выбили его из колеи и сломали план наступления", - говорится в сообщении.
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Ситуация под контролем ВСУ и правоохранителей. Но оккупанты обстреливают мирных людей, грабят и уничтожают их дома. Подразделения оккупантов попадают в окружение наших военных. Чтобы как-то выйти из окружения, они бьют по своим же войскам, скованным ближним боем подразделениями ВСУ.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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