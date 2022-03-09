Оккупанты стреляют по своим, чтобы выйти из окружения

На черниговском направлении украинцы удерживают врага. Фото: "Ищи своих"

На черниговском направлении оккупанты обстреливают свои колонны.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

На сегодняшний день в регионе продолжаются бои.

"На днях защитникам области удалось уничтожить передовой пункт управления врага и несколько колонн с колесной и бронетехникой, чем выбили его из колеи и сломали план наступления", - говорится в сообщении.

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Ситуация под контролем ВСУ и правоохранителей. Но оккупанты обстреливают мирных людей, грабят и уничтожают их дома. Подразделения оккупантов попадают в окружение наших военных. Чтобы как-то выйти из окружения, они бьют по своим же войскам, скованным ближним боем подразделениями ВСУ.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.