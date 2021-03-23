Еще одному участнику акции под ОП вручили подозрение

Акция протеста у ОП состоялась в субботу, 20 марта. Фото: president.gov.ua

Правоохранители вручили подозрение в совершении хулиганства еще одному участнику акции под Офисом Президента Украины.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Об этом сообщается на сайте МВД.

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"Подозрения в совершении хулиганских действий объявлены уроженцу Винницкой области за разбитое стекло в дверях ОП (сегодня суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест), одному из организаторов и еще 2 участникам акции", - говорится в сообщении силовиков.

20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка. На стене Офиса президента написали баллончиком "Свободу Стерненку", бросали файеры. Организаторы акции требуют освободить Сергея Стерненка и Андрея Антоненко. Наложить санкции СНБО на Андрея Портнова - замглавы АП Януковича, который через заместителей руководителя Офиса президента Олега Татарова и Андрея Смирнова фактически руководит судебной системой в Украине. Требуют отставки генерального прокуроркы Ирины Венедиктов,"руками которой был заключен Стерненка "