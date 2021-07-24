Еще одного иностранного "авторитета" принудительно отправили домой

"Криминального авторитета" из списка СНБО депортируют из Украины в Молдову.

38-летний молдаван контролировал незаконную деятельность этнических преступных групп, которые занимались имущественными преступлениями на территории Николаевской и Одесской областей, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Чтобы лишить "криминального авторитета" возможности осуществлять преступное влияние на своих "подчиненных" правоохранители принудительно вернули его в Молдову", - говорится в сообщении.

Преступнику запретили въезд на территорию Украины.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины принял санкции против 557 воров в законе.

Санкции применены к 111 иностранцам- криминальным авторитетам. Криминальным авторитетам запретят въезд на территорию Украины. Им заблокируют активы. Откажут в визе, виде на временное или постоянное проживание, разрешение на иммиграцию. Им откажут в продлении срока пребывания в Украине.

Десять "криминальных авторитетов" с санкционного списка СНБО уже вернули в страны их происхождения.