Еще одна девушка исчезла в Одесской области

В Одессе разыскивают 15-летнюю Альбину Каневскую. Фото - od.npu.gov.ua

В Одессе полиция и родные разыскивают 15-летнюю Альбину Каневскую.

Еще 18 июня девушка ушла гулять и не вернулась домой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы: на вид 15 лет, рост 170 см, среднего телосложения, славянской внешности, волосы русые до плеч, под левым глазом небольшая родинка.

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Была одета: в джинсовые шорты светлого цвета и темно-синюю футболку с рисунком шляпы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетней, просят сообщить в полицию по телефону (048) 779-42-52 или по спецлинии "102".

В Винницкой области разыскивали 13-летнего Артура Искандерова из города Хмельник. 18 июня парень вышел из магазина "Сильпо" в Виннице и исчез. Нашли парня на следующий день. Домой не поехал, потому что поссорился с матерью. Прятался в сарае у родственников.