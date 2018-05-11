Еще один столичный судья попался на взятке

В Киеве за взятку задержали судью Окружного административного суда города. Фото - Новинарня

В Киеве задержали судью Окружного административного суда города. Его разоблачили "на горячем" при получении взятки, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Судья требовал у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тысяч долларов США и был задержан при получении первого "транша" в сумме 2 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

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Прокурорами САП решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и направлении в Высший совет правосудия представления о получении разрешения на применение соответствующей меры пресечения.

Детективы Национального антикоррупционного бюро поймали судью Голосеевского районного суда города Киева на получении взятки. Судью уличили в получении $1 тыс. Это была часть взятки. Посредником оказался судья этого же суда в отставке.